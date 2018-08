Motorrijder mist bocht en crash in voortuin van woning Frank Eeckhout

Een motorrijder raakte maandagmorgen omstreeks 4 uur gewond toen hij een bocht mistte in de Polbroek in Sint-Lievens-Houtem.

De man kwam uit het centrum van de gemeente. In en bocht naar links verloor de motorrijder de controle over het stuur van zijn Triumph. Hij vloog tegen enkele vuilzakken, schoot door een lage haag, ramde een brievenbus om tot stilstand te komen tegen een omheining. De motard belandde daarbij onder zijn zware motor. Omdat de man gewond was, slaagde hij er niet in om op eigen kracht vanonder zijn motor te kruipen. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd opgeroepen om de man uit zijn penibele situatie te bevrijden. Een MUG-team van het ASZ Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem kwam ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.