MOS-werkgroep Klim-Op Bavegem maakt leerlingen bewust van klimaatproblematiek Frank Eeckhout

19 maart 2019

14u29 0 Sint-Lievens-Houtem De MOS-werkgroep van basisschool Klim-Op in Bavegem wil de leerlingen bewust maken van de klimaatproblematiek. Niet door op straat te komen, maar door er in elke klas aandacht aan te besteden tijdens de lessen Wereldoriëntatie.

Er werd een boekenkoffer aangekocht met informatieve boeken over het milieu en het klimaat. Met titels als ‘Palmen op de Noordpool’, ‘In actie tegen klimaatverandering’, ‘Recycleren’, ‘Ga voor groen’, ‘Plastic soep is troep’, ‘Groene voeten’, ‘Planeet Aarde’, en nog een rits andere boeken werd elke klasbibliotheek aangevuld. In een mum van tijd waren de twintig boeken uitgeleend.