Milan Bombeke laureaat tekenwedstrijd onderwaterwereld 20 februari 2018

02u52 0 Sint-Lievens-Houtem Milan Bombeke, leerling uit het vierde leerjaar van de Klim-Op school in Bavegem, werd gisteren gehuldigd als laureaat van een tekenwedstrijd over de onderwaterwereld.

"Ter gelegenheid van het onderwater foto- en filmfestival in CC De Fabriek organiseerde duikschool Mototi een originele tekenwedstrijd voor de basisscholen met als thema 'Onze wereld onder water'. Met zijn tekening over de zee en zijn bewoners wint Milan een waardevol boekenpakket en enkele interessante DVD's over de onderwaterwereld. Om de Houtemse jeugd te sensibiliseren over de milieuproblemen die de onderwaterwereld bedreigen, organiseerden we ook film- en fotoprojecties met toelichting van Danny van Belle, onderwatervideograaf met een internationaal palmares", laat de organisatie weten. Milan was uiteraard in zijn nopjes met de prijs. (FEL)