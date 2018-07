Mia is 7.000ste Neos-lid 03 juli 2018

Mia De Swaef uit Vlierzele is het 7.000ste lid van Neos. Zij werd hiervoor getrakteerd op een ontbijt. Mia sloot zich in april aan bij Neos Sint-Lievens-Houtem en is al goed ingeburgerd in de seniorenvereniging waar ze zich op korte tijd ontpopte tot een actief lid.





(FEL)