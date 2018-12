Met kwb op bedevaart naar Lourdes Frank Eeckhout

18 december 2018

17u41 0 Sint-Lievens-Houtem De Houtemse kwb-afdeling trekt van maandag 15 tot vrijdag 19 juli op bedevaart naar Lourdes. “Het is een oude en mooie traditie die we driejaarlijks in ere houden", zegt voorzitter Paul De Roo.

“Het vliegtuig nemen is de snelste manier om in Lourdes te geraken. In nog geen twee uur tijd vlieg je vanuit Zaventem naar Tarbes, op amper 10 kilometer van Lourdes. Na een korte transfer met de autocar staan we aan ons hotel. In Lourdes zorgen we voor een juist evenwicht in ons bedevaartprogramma. Het aanbod is volledig vrij en je bepaalt zelf waar je aan deelneemt. Tijdens onze bedevaart naar Lourdes is er zeker en vast ook plaats voor kinderen en jongeren. Sterker nog, wij doen extra inspanningen om gezinnen een fantastische tijd te bezorgen in Lourdes. De begeleider organiseert voor kinderen van 6 tot 14 jaar een exclusief jeugdprogramma", laat De Roo weten.

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu inschrijven. De vliegtuigplaatsen zijn immers beperkt. Meer informatie en inschrijven via Paul de Roo op het nummer 0496/53.94.67 of via mail naar kwb.houtem@telenet.be.