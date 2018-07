Met Heemkunde Houtem naar Tongeren Frank Eeckhout

23 juli 2018

Heemkunde Houtem trekt op zaterdag 18 augustus op busuitstap naar Tongeren, de stad van Ambiorix. In de voormiddag staat een bezoek aan het Gallo Romeins museum op de agenda. Na het middageten is er een wandeling met gids langs de grote markt, het standbeeld van Ambiorix, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, het begijnhof en de middeleeuwse omwalling. Daarna is er ook nog ruim de tijd voor een vrij bezoek aan het stadscentrum. De terugreis is voorzien rond 18.30 uur. Inschrijven kan bij Christiane De Landsheer op het nummer 053/63.12. 75. Leden betalen en hun echtgenoten betalen 60 euro per persoon, niet- leden betalen 65 euro en kinderen 30 euro.