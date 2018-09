Met CD&V hebben nu alle Houtemse partijen lijst klaar voor de verkiezingen Frank Eeckhout

06 september 2018

11u13 2

Nu ook CD&V zijn lijst voor verkiezingen heeft voorgesteld, zijn alle Houtemse partijen klaar om de stem van de kiezer te winnen. "Het heeft wat geduurd maar we hebben ons huiswerk dan ook grondig gemaakt', zegt lijsttrekker Bernard Van Pamel.

De lijst van CD&V telt acht nieuwkomers. Drie kandidaten maken een comeback waaronder ouderdomsdeken Frans Verlée (82) uit Letterhoutem. Samen met de andere kandidaten moet hij ervoor zorgen dat CD&V de verloren zetel van 2012 terug pakt. Met zijn 18 jaar is Evert Van Bever de benjamin van de lijst.

"We kozen ervoor om onze jonge kandidaten een plaatsje in de bovenste helft van de lijst te posteren. Hiermee geven wij onze inwoners een signaal dat de toekomst nog steeds in handen van de jeugd ligt. Uiteraard gooien wij hen niet voor de leeuwen maar willen hen voorbereiden op volgende verkiezingen", aldus Van Pamel.