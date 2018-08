Meer vrouwen dan mannen op lijst sp.a-Groen Frank Eeckhout

25 augustus 2018

13u56 0

Sp.a-Groen Sint-Lievens-Houtem trekt met meer vrouwen dan mannen naar kiezer in oktober.

De lijst wordt getrokken door Tom De Meyer, die na twee volledige legislaturen in de gemeenteraad kan bogen op heel wat ervaring. Ook David Janssens, lijstduwer engemeenteraadslid) en Katleen Leus, op plaats twee en OCMW-raadslid, kennen het Houtemse bestuur door en door. Naast deze ervaring zorgt sp.a-Groen ook voor heel wat vernieuwing. Groen-kandidaat Wim Sioncke is tevens ook kandidat op de provincielijst. Jongste kandidate op de lijst is 19-jarige Celine Baudewijn.



Het kartel sp.a-Groen richt zich in zijn programma op vier speerpunten. Herwaardering van de lokale gemeenschap en het sociaal contact, een verstandig en sociaal ruimtelijk beleid, een weldoordacht mobiliteitsbeleid, met veel aandacht voor verkeersveiligheid en tot slot een transparant bestuur met veel ruimte voor inspraak.