Man rijdt in op politiecombi na achtervolging: twee agenten lichtgewond Frank Eeckhout

12 januari 2019

11u01 3 Sint-Lievens-Houtem Na een achtervolging is een man met zijn bestelwagen op het Eiland in Sint-Lievens-Houtem ingereden op een combi van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Daarbij raakten twee agenten gewond.

De achtervolging startte in Kerkstraat in Letterhoutem waar de man vluchtte nadat de politie werd opgeroepen voor familiaal geweld. De politiepatrouille riep versterking op en kon de man insluiten op het Eiland, net voor het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. De vluchtende man gaf zich echter nog niet over en reed in op de politiecombi die uit de tegenovergestelde richting kwam. De twee inzittende agenten raakten daarbij gewond.

Volgens omstaanders werd er ook een schot gelost maar dat wordt door de politie formeel ontkend. Wel dreigde de man ermee zich een kogel door het hoofd te schieten waardoor de agenten heel omzichtig te werk gingen. De man kon uiteindelijk toch overmeesterd worden.

Door het voorval bleef Eiland een hele tijd afgesloten voor het verkeer. Omwonenden werden aangemaand om binnen te blijven. Politie Ninove werd opgeroepen om bijstand te verlenen.