Man knalt met wagen op vrachtwagen: “Was verblind door de zon” Frank Eeckhout

01 december 2018

10u17 0 Sint-Lievens-Houtem Op de Keiberg in de Houtemse deelgemeente Letterhoutem is een man met zijn wagen op een geparkeerde vrachtwagen geknald. “Ik was verblind door de laaghangende zon", verklaarde de man aan buurtbewoners die ter hulp snelden.

Het ongeval gebeurde zaterdagmorgen omstreeks 9.30 uur. De man reed met zijn Mercedes in de richting van kruispunt ‘De Goot’. Net voorbij de Bakkerswegel zijn bouwvakkers bezig met de renovatie van een woning. Langs de kant van de weg stond een vrachtwagen geparkeerd. De bestuurder had die vrachtwagen te laat opgemerkt en raakte die nog met de rechter voorvleugel van zijn wagen. Daarbij kwam de Mercedes dwars over de rijbaan te staan. Bij het ongeval raakte niemand gewond.