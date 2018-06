LivinusBike en LivinusRun kleuren zomerjaarmarkt 14 juni 2018

02u31 0

De LivinusBike en LivinusRun kleuren ook volgend weekend de zomerjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Café Pallieter wordt weer het sportieve mekka. "Zaterdag 23 juni wordt een absolute hoogdag. Met de LivinusBike op het programma gaan we voor een sportieve voorbereiding op de match van de Rode Duivels tegen Tunesië. Voor de wielertoeristen en mountainbikers hebben we zes parcours uitgetekend. De trajecten vormen via de meest landelijke wegen mooie lussen tussen Gent en Houtem. Starten kan in Gent en Sint-Lievens-Houtem en inschrijven kan de dag zelf tot 10 uur", vertelt organisator Luc De Cooman. Naast de traditionele Livinuswandeling wordt op zondag 24 juni de negende editie van de LivinusRun gelopen. "De deelnemers worden met bussen naar de startplaatsen in Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Gontrode en Gent gebracht. Inschrijven voor de LivinusRun is wel verplicht en kan tot zondag 17 juni. Voor onze jonge sporters houden wij voor de vijfde keer een KidsRun", zegt De Cooman. Info: www.livinusbike.be, www.livinusrun.be en op de Facebookpagina's. Een deel van de opbrengst gaat via De MorelgemVrienden naar de dienst oncologie van UZGent. (FEL)