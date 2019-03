Lijnbus en wagen botsen aan kruispunt Frank Eeckhout

29 maart 2019

10u05 0 Sint-Lievens-Houtem Een vrouw die met haar wagen uit de Polbroek in Sint-Lievens-Houtem kwam, werd vrijdagmorgen door een lijnbus aangereden nadat de vrouw een stopbord negeerde. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur ter hoogte van ‘t Stamcafé op het Marktplein. De vrouw wilde met haar Peugeot vanuit de Polbroek richting Paardenmarkt opdraaien. Ze had echter de lijnbus die niet of te laat opgemerkt. De buschauffeur ging nog in de remmen maar kon een aanrijding niet vermijden. Door de botsing werd de zijkant van de wagen ingedeukt.