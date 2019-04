Lieven Latoir viert 25 jaar burgemeesterschap met bal Frank Eeckhout

16 april 2019

15u56 1 Sint-Lievens-Houtem Met een Bal van de Burgemeester viert Lieven Latoir zaterdag zijn 25 jaar burgemeesterschap in Sint-Lievens-Houtem.

Nieuw Houtem, de partij van Lieven Latoir werkt voor het bal samen met twee Houtemse verenigingen die zich inzetten tegen kanker: de Morelgemvrienden en het KinderKankerFonds SLH. De opbrengst van het bal gaat ook naar hen. De avond start met een optreden van liveband Gran Cru. Daarna mag Marijn Devalck met ‘Boma et les Salamis’ de zaal entertainen. Een dj loodst de aanwezigen daarna door de nacht. Kaarten voor het bal kosten 15 euro (10 euro voor -21) en kunnen besteld worden via info@nieuwhoutem.be, op het nummer 0497/53.51.44 of bij de partijleden.