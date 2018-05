Les Truttes swingt gloednieuw Marktplein in DAG VOL FEESTELIJKHEDEN TIJDENS OFFICIËLE INHULDIGING FRANK EECKHOUT

05 mei 2018

02u25 0 Sint-Lievens-Houtem De populaire coverband Les Truttes swingt zondag om 22 uur het nieuwe Marktplein van Sint-Lievens-Houtem in. "Dat optreden wordt de apotheose van een dag vol feestelijkheden. Die starten al om 15 uur met de officiële inhuldiging van het plein door gouverneur Jan Briers", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).

In anderhalf jaar werd het oude, versleten marktplein omgetoverd tot een frisse en moderne markt met fonteintjes en een overdekte markthal. Met een lengte van 82 meter, een breedte van 30 meter aan de langste zijde en een hoogte van 6 meter, is de eerste aanblik van die hal best wel impressionant. Met een prijskaartje van 1.325.000 euro is het de kers op de taart van de centrumrenovatie. Een zes meter brede wandelboulevard, die over de hele lengte van het Marktplein loopt, moet inwoners van Sint-Lievens-Houtem en haar omgeving aanzetten om naar het centrum te komen voor hun inkopen. Naast de wandelboulevard werd ook plaats gemaakt voor de terrassen van de plaatselijke horecazaken. Het doel? Het centrum nog meer doen bruisen. De eerste aanzet hiervoor wordt zondag al gegeven met de officiële opening van het Marktplein.





"Voor de feestelijke opening slaan de Houtemse muziekverenigingen Yamco, Fabrieksconcerten, Muziekcentrum en Houtem Rock en het gemeentebestuur de handen in elkaar. Het muziekprogramma is een mix tussen fanfaremuziek en popmuziek, van beginnende én ervaren muzikanten. Er is ook aandacht voor talent van eigen bodem, met het concert van muziekvereniging YAMCO en de optredens van twee gelegenheidsbands van het eigen Muziekcentrum. De apotheose volgt om 22 uur met een optreden van Les Truttes", vertelt burgemeester Lieven Latoir.





Kinderdorp

Een groot kinderdorp met springkastelen en leuke attracties moet ervoor zorgen dat de jongste Houtemnaars zich geen minuut vervelen. "We gaan voor een kind- en gezinsvriendelijke opening met heel wat terrasjes. Op een feest mag eten absoluut niet ontbreken. Een vijftal foodtrucks bieden heerlijke, kwaliteitsvolle snacks aan: broodjes met Breydelham, hamburgers, pizza, Hakketak en een ijsjeskraam. Uiteraard zijn er doorlopend frisse dranken te verkrijgen. De grote toog wordt uitgebaat door de deelnemende muziekverenigingen. Tussen 15 en 16 uur kunnen onze inwoners daar terecht voor gratis drankjes."





De burgemeester roept de inwoners op zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. "Op het Marktplein ter hoogte van de Schoolstraat is er een parkeerzone voorzien voor de fietsen. Op het plein zelf is er enkel parkeergelegenheid voor mindervaliden. Is het te ver om te voet of per fiets te komen? Parkeer uw wagen dan op de uitgebreide, gratis parking Hofkouter", geeft Latoir nog mee.





Het volledige programma vind je op www.sint-lievens-houtem.be.