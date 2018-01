Leerlingen Sint-Lievensinstituut laten zich zien 26 januari 2018

Met de verkeerscampagne 'FLITS' wil het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem de kinderen stimuleren om zich duurzaam te verplaatsen met extra aandacht voor veiligheid en zichtbaarheid. "We nodigen de kinderen uit om zichtbaar naar school te komen door een fluohesje, een fluobandje, flikkerlicht te dragen. Onze school is alvast goed van start gegaan", klinkt het.





(FEL)