Leerlingen krijgen les over Tweede Wereldoorlog

Charles De Kerpel heeft de vierdeklassers van Klim-Op in Bavegem heel wat bijgebracht over de Tweede Wereldoorlog. Zelf was hij tien jaar toen de geallieerden Duitsland versloegen. Op een vlotte manier vertelde hij wat de oorlog betekende voor zijn familie en de mensen van de gemeente. Hij had het over het gebrek aan voedsel, kledij en brandstof, over een vliegtuig dat neerstortte in Bavegem, de vliegende bommen en het gebrek aan vrijheid. In Klim-Op wil men er alles aan doen opdat de leuze 'Nooit meer oorlog!' waarheid wordt.





