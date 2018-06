Leerlingen Klim Op leggen voetgangers- en fietsexamen af 29 juni 2018

De leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van Klim Op in Bavegem namen deel aan 'Het Grote Voetgangers- en Fietsexamen'. Ze volgden daarvoor een parcours langs een uitgestippelde route in de schoolomgeving. Terwijl ze de route aflegden, werd er gecontroleerd of ze de basisvaardigheden beheersten om veilig en zelfstandig de weg op te gaan. Juf Els, meester Stijn en juf Jana kregen de hulp van verschillende ouders en de politie om een oogje in het zeil te houden. Heel wat kinderen behaalden hun diploma.





(FEL)