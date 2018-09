Leerlingen dansen nieuw schooljaar in Frank Eeckhout

04 september 2018

11u10 0

Met een ochtenddans hebben de leerlingen van het Sint-Lievensinstituut het nieuwe schooljaar ingezet.

De kleuters konden zich daarna al uitleven op de veertig nieuwe kleuterfietsjes die de school aankocht met de financiële steun van het oudercomité. In klas L2B en L4A mochten de kinderen kennis maken met een nieuw digitaal bord. Zo telt de school nu in zo goed als alle klassen een digitaal schoolbord. Tijdens de vakantie werd ook werk gemaakt van een nieuw eigen Wifi-schoolnetwerk. Die financiële investering moet het werken met nieuwe media in de klassen optimaal laten verlopen.