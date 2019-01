Ledenfeest met lezing bij Natuurpunt Houtem FEL

16 januari 2019

16u06 0 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem organiseert op vrijdag 25 januari een ledenfeest met als gastspreker Dr. Jenny De Laet.

De leden worden vanaf 19 uur verwacht in muziekcentrum De Garage in de Kerkkouterstraat in Bavegem. Om 20 uur start de lezing met als thema ‘Huismussen en koolmezen als bio indicatoren voor biodiversiteit in steden’. “Samen met jou blikken we graag terug op het afgelopen werkjaar. We voorzien een hapje en drankje en stellen ons programma voor 2019 aan je voor", klinkt het.