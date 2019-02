LaMaSa biervrienden brouwen eerste goudblondje: de Metteko Frank Eeckhout

13u30 4 Sint-Lievens-Houtem De LaMaSa biervrienden hebben hun eerste goudblondje voorgesteld: de Metteko (dialect voor deugniet). LaMaSa staat voor Lars, Max-Emile en Sander, de zonen van Hein Van den Broeck en Hans Van Caelenberg uit Vlierzele en Peter Rasschaert uit Letterhoutem.

Na veel volle luiers, slapeloze nachten en vele traantjes trekken de drie jongens in september 2015 naar de kleuterschool van de Zonnevlier. Daar zien ze elkaar voor het eerst. Al na een paar dagen is duidelijk dat Sander, Max-Emile en Lars het goed, zelfs heel goed met elkaar kunnen vinden. Na een paar maand zijn het dikke onafscheidelijke vrienden, die dag in dag uit met elkaar spelen. Even later leren ook de papa’s elkaar kennen en ook tussen hen ontstaat een vriendschapsband. Die band mondt uit in LaMaSa.

“We delen dezelfde passie: bier proeven. Hans was al langer bezig met brouwen en hij gaf de microbe door aan Hein en aan mij. De brouwsels die Hans al had gemaakt, werden fel gesmaakt. Na drie jaar proeven besloten we om zelf een biertje te brouwen. Na veel experimenteren hebben we een brouwsel op punt gesteld. Het werd meteen een voltreffer dat door velen wordt gesmaakt", vertelt Peter.

Metteko is een verfrissend licht troebele goudblonde doordrinker van hoge gisting met vergisting op de fles en smaakevolutie. “De Metteko heeft een witte stabiele wandklevende schuimkraag met romige structuur. Wanneer je de neus in het glas stopt ervaar je een licht florale geur van hop en fruitige gistaroma’s. Bij het drinken ervaar je een mooie balans tussen moutige volmondigheid en fijne hopbitters. Metteko bevat 6,5% alcohol en wordt koel geschonken", geeft Peter nog mee.

Metteko is verkrijgbaar in flessen van 33 en 75 centiliter. Er zijn ook geschenkmanden beschikbaar. Bestellen kan via mail LaMaSa.beers@gmail.com, via ook www.metteko.be of op het nummer 0479/37.35.07.