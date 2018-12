Kwb-kerststal staat al 60 jaar op Houtems marktplein Frank Eeckhout

15 december 2018

12u51 0 Sint-Lievens-Houtem De levensgrote kerststal van Kwb staat dit jaar 60 jaar op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. Ook de grote beelden doorstonden de tand des tijds.

De kerststal kreeg wel al enkele keren vandalen over de vloer. “In 2003 werd twee beelden beschadigd en ook in 2009 sloegen vandalen toe. Enkele beelden waren toen zo erg toegetakeld dat ze moesten vervangen worden", zegt voorzitter Paul De Roo. Vorig jaar kreeg de kerststal een grondige opknapbeurt. “Er kwam een nieuw dak en de stal kreeg een fris laagje verf. De financiële bijdragen in ons kerststalbakje zorgen ervoor dat we de stal en zijn bewoners kunnen blijven verzorgen. Iedereen is dus welkom om zijn of haar duit in het beveiligde geldbakje te deponeren", besluit De Roo.