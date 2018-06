Kreazolder stelt beste werken van afgelopen jaar voor 19 juni 2018

In Cultuurcentrum De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem loopt van vrijdag 22 tot zondag 24 juni de eindejaarstentoonstelling Kreazolder 2017-2018. Bezoekers van deze expo maken kennis met een selectie uit de beste werken die het afgelopen werkjaar door de diverse ateliers van de Kreazolder werden gemaakt. Het wordt een heel gevarieerde tentoonstelling met prachtige kunstwerken van de jeugdateliers, schilderijen uit het schildersatelier onder begeleiding van Patrick Meulenyzer en keramiek uit het atelier onder begeleiding van William Van Gaver. Het afgelopen jaar werd in het keramiekatelier voor het eerst sinds lang opnieuw met draaischijven gewerkt. De Kreazolder is het gemeentelijk kunstatelier in Cultuurcentrum De Fabriek, waarin op een ongedwongen, niet schoolse manier gewerkt wordt. (FEL)