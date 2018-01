Klim-Op proeft 'Plastic Soep' in Gent 02u46 6 Foto Eeckhout

De leerlingen van het derde leerjaar van Basisschool Klim-Op trokken naar het Vredeshuis in Gent om kennis te maken met 'Plastic Soep'.





Ze reisden samen met visser Nadim naar Bangladesh, waar hij tot voor kort de lekkerste vis van de hele wereld ving. Maar de laatste tijd vindt hij vooral plastic in zijn netten. De kinderen ontdekten samen met hem hoe dat komt en welke gevolgen dit heeft. Via interactieve doe-opdrachten maakten ze kennis met het thema watervervuiling. Een leerrijke uitstap met effect voor het leefmilieu.











(FEL)