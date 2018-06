Kleuters ontdekken nieuwe speeltuigen 06 juni 2018

De kleuters van gemeentelijke kleuterschool De Zonnevlier hebben gisteren de nieuwe speeltuigen op het speelpleintje in Vlierzele uitgetest. Er werd een speelheuvel gecreëerd met glijbaan en tunnel. "We hebben met Europese plattelandssubsidies en een deel eigen investering extra speeltuigen kunnen aankopen voor onze verschillende speelpleintjes. Voor de start van de zomervakantie zijn alle speeltuigen geplaatst. De komende jaren plaatsen we nog fietsrekken en gratis laadpalen voor elektrische fietsen", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH). (FEL)