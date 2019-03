Kleine Milan maakt viergeslacht compleet Frank Eeckhout

06 maart 2019

13u44 0 Sint-Lievens-Houtem De geboorte van Milan, het eerste zoontje van Yannick Meert en Yasmine Van Waeyenberghe, zorgde meteen voor een mannelijk viergeslacht bij de familie Meert in Sint-Lievens-Houtem.

Milan werd geboren op 1 februari. De 90-jarige Raymond Meert uit Haaltert is de trotse overgrootvader van de kleine spruit. Jean Paul (64) is de al even trotse grootvader. Yannick (34) is de fiere papa van de kleine Milan. En allen hopen ze stiekem dat het een voetballer wordt.