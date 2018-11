Klavertjevierwandeling ‘Over dwaallichtjes en bosgeesten’ FEL

13u56 0 Sint-Lievens-Houtem NEC De Pastorie organiseert op zondag 18 november opnieuw een klavertjevierwandeling.

“Ontdek tijdens de laatste klavertjevierwandeling van 2018 met natuurgids Griet Van Dorpe of dwaallichtjes en bosgeesten echt bestaan", laat Rita Van Stappen weten. De wandeling start om 14 uur in de Aalmoezenie, aan de rand van Cotthembos in Sint-Lievens-Houtem. Aangepast schoeisel wordt aangeraden.