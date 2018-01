Klavertjevierwandeling 'Op het ritme van de natuur' 24 januari 2018

NEC De Pastorie organiseert op zondag 28 januari opnieuw een Klavertjevierwandeling. "Eén van de voornemens die aan het begin van een nieuw jaar op menig verlanglijstje staat, is 'onthaasten', meer tijd voor jezelf, een lichaam in balans. De natuur kan daar een handje bij helpen. Tijdens de eerste klavertjevierwandeling van 2018 staan we stil bij het ritme van de natuur en de biologische klok van planten, dieren en mensen. Tijdens enkele rustmomenten ervaren we hoe zintuigelijke natuurbeleving rust kan scheppen en klinken we op het nieuwe jaar", zegt coördinator Rita Van Stappen. De wandeling start om 14 uur aan zaal 't Kerksken, Rot 8 in Letterhoutem. Deelnemen is gratis, aangepast schoeisel is aangeraden. (FEL)