Kinderen De Zonnevlier leven zich uit tijdens Jeugdboekenmaand 23 maart 2018

Tijdens de jeugdboekenmaand met als thema 'Wetenschap en Techniek' leefden de kinderen van L5 uit de gemeentelijke basisschool De Zonnevlier in Vlierzele zich helemaal in in hun rol. Deze klas vindt lezen immers fijn. Elke dag wordt er een kwartier gelezen in leesboeken, weetjesboeken, strips, moppenboeken, gedichtenbundels en andere magazines. Lezen is immers dromen met je ogen open.





(FEL)