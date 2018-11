Jobdag in zuivelbedrijf Inex in Bavegem FEL

16 november 2018

13u34 0 Sint-Lievens-Houtem Zuivelbedrijf Inex in Bavegem organiseert op dinsdag 27 november een jobdag.

“Inex Belgium zoekt vaste medewerkers om te helpen met de productie van zuivelspecialiteiten met lekkere melk van eigen bodem. Ben jij de operator of onderhoudstechnieker die we zoeken? Kom dan zeker naar de jobdag", laat Actief interim uit Geraardsbergen weten. Inschrijven voor deze jobdag is verplicht en kan via actief.geraardsbergen@actief.be.