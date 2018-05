Jeugdhuis Reflex noodgedwongen dicht DEUREN BLIJVEN TWEE MAANDEN DICHT ALS GEVOLG VAN WANBEHEER FRANK EECKHOUT

07 mei 2018

02u29 1 Sint-Lievens-Houtem Jeugdhuis Reflex sluit tijdelijk de deuren. "Een deel van de barmedewerkers houdt zich niet aan de interne regels. Drank werd gratis weggeschonken, roken werd soms toegelaten en het jeugdhuis werd te vaak in erbarmelijke toestand afgesloten en achtergelaten", klinkt het.

Twintig jaar bestaat Jeugdhuis Reflex en dat zou vorige vrijdag gevierd worden met een grote receptie. De deuren van het jeugdhuis bleven echter een heel weekend dicht. En dat blijft voorlopig zo tot juli. "Wanbeheer noopte de Raad van Bestuur van het jeugdhuis deze onpopulaire beslissing te nemen. Na overleg hebben we beslist om de deuren voor twee maanden te sluiten. De reden voor deze sluiting is te zoeken bij de verantwoordelijkheidszin, of eerder het gebrek daaraan, bij een deel van de medewerkers. De laatste maanden kwam er amper nog geld op de rekening. Integendeel. De opbrengsten van drankgebruik stonden niet meer in verhouding met wat elke week werd aangekocht. Dat wil dus zeggen dat er heel wat drank gratis over de toonbank ging", vertelt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).





Daarom werd beslist om de werking van het jeugdhuis even 'on hold' te zetten en te herbronnen. "Het is niet altijd even gemakkelijk voor 16- of 17-jarigen achter de toog om een jeugdhuis vol jong geweld de baas te kunnen zijn en de regels te handhaven. Voor die jeugdhuismedewerkers gaan we nu eerst cursussen organiseren en een traject uitwerken zodat ze sterker in hun jeugdhuisschoenen staan. Het volgen van enkele vormingsdagen is een vereiste om nog als medewerker te mogen werken. Daarna gaan ze eerst enkele weken meedraaien met oudere, meer ervaren medewerkers, voor ze zelf enige verantwoordelijkheid mogen opnemen. Omdat we afscheid nemen van enkele slechte elementen, gaan we ook op zoek naar nieuwe medewerkers."





Om alles in goede banen te leiden, gaat het gemeentebestuur op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker 'jeugd'. "De voornaamste opdracht van die nieuwe kracht wordt het begeleiden en ondersteunen van dit proces. Hij of zij moet er ook op toezien dat er een evenwichtige activiteitenkalender wordt opgemaakt én dat afspraken worden nageleefd. Het is de bedoeling dat het jeugdhuis in juli opnieuw opengaat. We beginnen met één keer per week. Alles alles goed verloopt, kan het jeugdhuis op termijn opnieuw 'the place to be' worden waar ouders hun tieners met een gerust hart naartoe kunnen sturen. Als dat lukt, en ik ben overtuigd dat het gaat lukken, kunnen we het 20-jarig bestaan van Jeugdhuis Reflex toch nog vieren in oktober of november", besluit De Knyf.