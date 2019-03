Jeugdhuis Reflex krijgt inbrekers over de vloer Frank Eeckhout

25 maart 2019

09u56 0 Sint-Lievens-Houtem Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem heeft inbrekers over de vloer gekregen. De inbraak werd maandagmorgen vastgesteld.

De inbraak gebeurde waarschijnlijk in de nacht van zondag op maandag. “De inbrekers stampten de deur van de bergruimte in om het jeugdhuis binnen te dringen. Ze namen twee mengpanelen en een laptop mee. Vervelend voor onze jongeren. Veel waarde hebben de gestolen goederen niet maar het was wel hun gerief. Boven de deur hangt een camera. De politie heeft de beelden meegenomen om te kijken of de daders herkenbaar zijn. Hopelijk worden ze op die manier ontmaskerd", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).