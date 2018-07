Jeugdhuis nog steeds gesloten Redactie

29 juli 2018

07u00

Twee maanden op slot. Dat was het plan om Jeugdhuis Reflex in Sint-Lievens-Houtem te reorganiseren na wanbeleid van enkele vrijwilligers. Maar vandaag is het jeugdhuis nog steeds gesloten. "We zijn volop aan het werk met een nieuwe ploeg om een sterk medewerkersteam samen te stellen", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).

Twintig jaar bestaat Jeugdhuis Reflex en dat moest in mei gevierd worden met een feestelijke receptie. Maar in plaats van een viering, ging de sleutel op de deur. "Wanbeheer noopte de Raad van Bestuur van het jeugdhuis deze onpopulaire beslissing te nemen. Na overleg hebben we beslist om de deuren voor twee maanden te sluiten. De reden voor deze sluiting is te zoeken bij de verantwoordelijkheidszin, of eerder het gebrek daaraan, bij een deel van de medewerkers. De laatste maanden kwam er amper nog geld op de rekening. Integendeel. De opbrengsten van drankgebruik stonden niet meer in verhouding met wat elke week werd aangekocht. Dat wil dus zeggen dat er heel wat drank gratis over de toonbank ging", liet schepen Tim De Knyf toen optekenen.

Om alles in goede banen te leiden, ging het gemeentebestuur op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker 'jeugd'. "Die is intussen aan de slag. Men is bezig met een nieuwe ploeg om een heropening voor te bereiden en een sterk medewerkersteam samen te stellen en op te leiden." Het was bedoeling dat het jeugdhuis in juli opnieuw de deuren zou openen. Maar dat is vooralsnog niet het geval. Een uitzondering wordt wel gemaakt voor de Fabrieksconcerten zodat de aanwezigen toch iets kunnen drinken. De gemeente zorgt er wel voor dat er dan voldoende toezicht is.

Het voorbije weekend stond er opnieuw een vergadering gepland. "Misschien komt er dan witte rook uit de schouw en kunnen we onze nieuwe evenementenkalender presenteren", liet De Knyf eind vorige week nog weken.

Tijdens de sluiting kreeg het team van medewerkers opnieuw de kans om zich kandidaat te stellen. Een deel daarvan heeft dat ook gedaan. Anderen zagen de nieuwe manier van werken niet zitten, en gaven er de brui aan. Tijdens de tweewekelijkse Fabrieksconcerten op vrijdag draaien die vrijwilligers nu mee onder toezicht van de raad van bestuur. ". "Het is niet altijd even gemakkelijk voor 16- of 17-jarigen achter de toog om een jeugdhuis vol jong geweld de baas te kunnen zijn en de regels te handhaven. Alles alles goed verloopt, kan het jeugdhuis op termijn opnieuw 'the place to be' worden waar ouders hun tieners met een gerust hart naartoe kunnen sturen. Als dat lukt, en ik ben overtuigd dat het gaat lukken, kunnen we het 20-jarig bestaan van Jeugdhuis Reflex toch nog vieren in oktober of november", verwacht De Knyf.