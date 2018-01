Jeugddienst steekt magazine 'Beestig Jong' in nieuw kleedje 02u45 0 Foto Frank Eeckhout De leerlingen van de Zonnevlier kregen de Beestig Jongkrant in primeur.

De Houtemse jeugddienst heeft haar magazine Beestig Jong in een nieuw kleedje gestoken. "We bieden onze vrijetijdsagenda voor de kinderen en jongvolwassenen voor het eerst aan in krantvorm. Daarin staan alle sport- en andere kampen, workshops, uitstappen activiteiten en jeugdverenigingen vermeld. Bij elke activiteit staat ook een link waarop geïnteresseerden kunnen inschrijven. In de krant vinden de jongeren ook een kruiswoordraadsel en tekenplaat terug. Hiermee zijn prijzen te winnen. Binnenkort vinden al onze inwoners de Beestig Jong-krant terug in de brievenbus. De kinderen van de gemeenteschool krijgen die in primeur", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH). De samenstelling van het krantje, het ontwerp en de lay-out heeft de jeugddienst zelf voor haar rekening genomen. (FEL)