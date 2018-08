Jeugd krijgt jeugdhuis terug Reflex heropent na wanbeheer door deel medewerkers Frank Eeckhout

07 augustus 2018

20u30 6 Sint-Lievens-Houtem De Houtemse jongeren kunnen voortaan weer terecht in Jeugdhuis Reflex. "Na drie maanden van bezinning en enkele hervormingen pikken we de draad weer op", zegt jeugdschepen Tim De Knyf (NH). "De goede medewerkers zijn aan boord gebleven, van slechte elementen hebben we afscheid genomen."

Wanbeheer noopte de Raad van Bestuur er begin mei toe om Jeugdhuis Reflex te sluiten. Concreter ging het om een gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij een deel van de medewerkers. "De laatste maanden kwam er amper nog geld op de rekening", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf. "De opbrengsten van het drankgebruik stonden niet meer in verhouding tot wat er elke week aangekocht werd. Met andere woorden: er ging heel wat drank gratis over de toonbank. Ook werd het jeugdhuis vaak in erbarmelijke staat achtergelaten."

Tijdelijke projectmedewerker

Om het jeugdhuis weer op de rails te krijgen, ging de gemeente op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker. Die werd gevonden in de persoon van Lieze De Middeleir uit Lierde. "Samen met de jongeren van het jeugdhuis namen we de werking onder de loep", aldus Lieze. "Wat goed was, werd behouden. Wat fout was, trokken we recht. Dankzij een bevraging bij honderd jonge Houtemnaren en gesprekken met enkele verenigingen wonnen we veel informatie in. Omdat 85 procent van de ondervraagden aangaf op vrijdagavond over de meeste vrije tijd te beschikken, plannen we onze wekelijkse openingsavond voortaan op vrijdag. Als alles vlot verloopt en als we op voldoende medewerkers kunnen rekenen, kunnen daar extra openingsavonden aan toegevoegd worden. Maar om 3 uur gaan de deuren steevast dicht."

De goede medewerkers zijn aan boord gebleven, van slechte elementen hebben we afscheid genomen Tim De Knyf

De 23-jarige projectmedewerker zal ook toezien op een vlotte en correcte gang van zaken in het jeugdhuis. "Noem het eerder coachen", corrigeert ze. "Het is niet altijd even gemakkelijk voor 16- of 17-jarigen achter de toog om een jeugdhuis vol jong geweld de baas te blijven en de regels te handhaven. Voor de nieuwe medewerkers gaan we nu eerst cursussen organiseren en een traject uitwerken, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Het volgen van enkele vormingsdagen is een vereiste om nog als medewerker ingeschakeld te kunnen worden. Daarna zullen ze enkele weken meedraaien met oudere, meer ervaren medewerkers, alvorens ze zelf enige verantwoordelijkheid mogen opnemen."

De bevraging leverde tot slot heel wat leuke ideeën en voorstellen op. "Binnenkort gaat team Reflex op planningsweekend, en bekijken we wat realiseerbaar is", geeft Lieze nog mee. "Eén van de activiteiten wordt het 20-jarig bestaan. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, heb je zin om je schouders onder ons project te zetten of heb je zelf ideeën? Laat het ons gerust weten via onze Facebookpagina."