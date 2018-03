Jeroen Prové lijsttrekker bij Open Vld 09 maart 2018

Gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Prové (34) uit Vlierzele wordt de kopman voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Gemeenteraadslid Christine Slagmulder (55) uit Letterhoutem prijkt op de tweede plaats. Prové is ook voorzitter van de Houtemse liberalen.





Gino Verhamme (56) uit Sint-Lievens-Houtem krijgt de derde plaats, een plaats die tot gisteren gereserveerd was voor gemeenteraadslid Christiaan De Keyser. Die solliciteert al maanden naar een plaats op de lijst van burgemeester Latoir.





Om de lijst de duwen opteert Open Vld voor een duo: Koen Patho uit Vlierzele en Houtemnaar Mario De Wandel. Die laatste zetelde tot eind vorig jaar nog voor N-VA in de gemeenteraad, maar ging na een dispuut verder als onafhankelijke. Lothar Van Santen, Ann Vergeylen en Gertjan Van den Berghe uit Letterhoutem en de Houtemse Eveline Van Boven hebben ook al toegezegd. OCMW-raadslid Ilge Van De Vijver heeft nog wat bedenktijd gevraagd.





De volledige lijst wordt later bekendgemaakt. (FEL)