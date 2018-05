Infoborden over doodstraf 04 mei 2018

Heemkunde Houtem onthult op zaterdag 12 mei twee borden met info over de doodstraffen die werden uitgevoerd in de gemeente. "Naast de gerechtelijke schandstraffen willen we ook de doodstraf als een historische werkelijkheid op ons grondgebied in het daglicht te stellen. Daarom plaatsen we een infobord op de plaats waar in de middeleeuwen in Sint-Lievens-Houtem en in Zonnegem de galg stond opgesteld", zegt Dieter Waterloos. De plechtige onthulling van de infoborden vindt plaats op 12 mei om 14 uur in Houtem op de kruising van de Balei met de Ouden Heirweg en om 16 uur in Zonnegem op het driehoekje op de kruising van de Bernard Kempstraat met de Heetstraat. (FEL)