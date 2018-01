Inbrekers op pad 22 januari 2018

In Sint-Lievens-Houtem zijn zaterdag inbrekers op pad geweest. In Langeveld ging omstreeks 19 uur het inbraakalarm af in een woning. Toen de overbuur ging kijken merkte hij dat de achterdeur van de woning geforceerd was. De man belde meteen de politie, maar de inbrekers waren al gaan vliegen. Op het eerste zicht vertrokken ze zonder buit. De inbrekers moeten via de tuin van de buren gekomen zijn want daar was een gat in de afsluiting geknipt. Ook in de Sint-Fledericusstraat in deelgemeente Vlierzele forceerden inbrekers zich een toegang tot een woning. Of het om dezelfde daders is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. (FEL)