Iedereen wil Mona adopteren NEGENJARIGE FRANSE BULLDOG MAANDENLANG VERWAARLOOSD JURGEN EECKHOUT

02u48 0 JEW Mona is er vreselijk aan toe: ze is helemaal uitgemergeld, heeft huidproblemen en ingegroeide nagels. Sint-Lievens-Houtem De vzw Animal Trust in Melle heeft al honderden aanvragen gekregen om Mona, een negenjarige Franse bulldog, te adopteren. De zwaar verwaarloosde hond is maandag weggehaald bij een koppel veertigers uit Sint-Lievens-Houtem. Het beestje werd al maanden aan zijn lot overgelaten en heeft medische zorgen nodig. "Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit gezien", zegt Eline Ghekiere van asielcentrum Animal Trust.

Een volwassen Franse Bulldog weegt gemakkelijk veertien kilogram, maar de wijzer op de weegschaal staat bij Mona stil op iets meer dan vijf kilogram. Eline Ghekiere was in shock toen ze het beestje in opdracht van de dienst Dierenwelzijn ophaalde in Sint-Lievens-Houtem. "Het dier is volledig uitgemergeld, heeft heel diep ingegroeide nagels en zware huidproblemen", vertelt ze. "Dit is niet het gevolg van twee weken geen eten krijgen. Mona is een paar maanden zwaar verwaarloosd. Het zat in een bench onder een afdak achteraan een woning, goed weggestopt uit het zicht van de buren."





De veertigers waar de bulldog verbleef zijn niet de eigenaars van de hond. "Volgens de chip is iemand anders de eigenaar. Het koppel uit Sint-Lievens-Houtem zei dat de eigenaar het beestje bij hen gedumpt had. Omdat het zogezegd diarree had en in hun ogen reddeloos verloren was, hebben ze er niet meer naar omgekeken. Ik ben meteen met Mona naar de dierenarts gereden."





Getraumatiseerd

Sinds Mona in Melle verblijft, heeft ze al vijf maaltijden gegeten. "Je ziet dat ze uitgehongerd is. Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit gezien." Eline plaatste het verhaal van Mona meteen op Facebook, waar de verbolgenheid enorm was en is. Haar bericht werd al ruim 1.100 keer gedeeld, kreeg meer dan 2.000 opmerkingen en 5.000 boze emoticons. Al snel volgde heel wat interesse om het beestje te adopteren. Alleen is het daar nog te vroeg voor. "Mona is getraumatiseerd. Ze gromt en durft te bijten. Ze moet de komende weken eerst bijkomen en aansterken. Het blijft afwachten of ze er volledig door zal komen en ze er medische problemen aan zal overhouden. Daarna kunnen we een geschikte thuis voor haar zoeken."





Fonds

Om de hoge kosten van de onderzoeken en andere zorgen te kunnen betalen, doet Animal Trust een oproep om Mona te steunen. De eigenaar komt immers niet tussenbeide. Storten kan op rekeningnummer BE17 7330 5656 9521 met als mededeling "steun Mona". De lokale politie onderzoekt de feiten. Zowel de eigenaar als het koppel waar de hond verbleef, riskeren een vervolging.