Houtemnaren trots op nieuw Marktplein 07 mei 2018

De Houtemnaren zakken gisteren massaal af naar het centrum van de gemeente om het nieuwe Marktplein in te huldigen.





Ondanks het hoge kostenplaatje (8 miljoen euro) hoorde je enkel positieve reacties. "We kunnen met trots zeggen dat we de mooiste Markt van Vlaanderen hebben. En zo'n markthal hebben ze nergens", zeggen Eric en Peter terwijl ze van een optreden genieten. "We kijken vooral uit naar het optreden van Les Truttes. Alleen jammer dat die pas om 22 uur komen, want morgen is het vroeg op te staan. Dat wordt op de tanden bijten."





(FEL)