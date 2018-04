Houtem Onderneemt 10 april 2018

Het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie organiseert op zaterdag 21 en zondag 22 april voor de vierde keer Houtem Onderneemt, een opendeurdag voor de zelfstandige ondernemers in Sint-Lievens-Houtem. Op verschillende locaties kan je die dag terecht voor een blik achter de schermen. Een 40-tal ondernemers en bedrijven tonen de bezoekers waarmee ze bezig zijn. Op zondag 22 april is er ook een infomarkt met springkasteel en kinderanimatie op het Marktplein. De meeste locaties zetten de deuren open tussen 10 en 17 uur. Sommige ondernemers hebben een aangepast programma. Meer informatie en een overzicht van het volledige programma vind je op





www.houtemonderneemt.be of op de Facebookpagina van Houtem Onderneemt. (FEL)