Houtem gaat voor elektrische deelwagens op het Marktplein Frank Eeckhout

29 maart 2019

11u45 0 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem gaat twee elektrische deelwagens stationeren op het Marktplein. “Eén deelwagen wordt overdag gebruikt als dienstwagen door de gemeente, de andere wagen is permanent ter beschikking van de inwoners, als deelwagen", laten schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH) en schepen van Leefmilieu Tim De Knyf (NH) weten.

Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. Autodelen wordt steeds vaker gepromoot als onderdeel om de klimaatdoelstellingen. Autodelen is nog steeds het meest populair in de grote steden. Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven zijn de koplopers, maar de laatste twee jaar zien we ook een verschuiving in Vlaanderen naar minder grote steden tot zelfs eerder rurale gebieden.

Concrete stap

“Bij een sterk groeiend deel van de Belgen is een ‘sense of urgency’ op vlak van het klimaat aanwezig en hierbij is autodelen een concrete stap om een steentje bij te dragen. Daarom vraagt Open Vld om autodelen een kans te geven in Sint-Lievens-Houtem. Wij geloven in autodelen voor gezinnen met studerende kinderen, gepensioneerden en/of gezinnen die een tweede auto niet écht nodig hebben en in autodelen een oplossing zien. Autodelen kan trouwens ook een manier zijn om de parkeerdruk op ons marktplein te verkleinen. Bewoners op en rond ons Marktplein die maar af en toe de wagen gebruiken, kunnen hun eigen wagen van de hand doen en die van de gemeente gebruiken", pleitte Jeroen Prové donderdag op de gemeenteraad.

Sint-Lievens-Houtem besliste al in 2018 om deel te nemen aan het project ‘Autodelen Zuid-Oost-Vlaanderen’ als lokaal klimaatproject. Begin deze maand keurde het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de subsidieaanvraag van dit project goed. “Houtemnaars zullen dus 1 tot 2 elektrische wagens kunnen huren voor hun verplaatsingen. Deze wagens worden op het Marktplein geplaatst. Daar wonen immers de meeste mensen die op termijn mogelijk hun eigen benzinewagen willen inruilen voor een propere elektrische deelwagen. Dat spaart de inwoners, die maar sporadisch een wagen nodig hebben, geld uit want ze moeten geen eigen wagen kopen en onderhouden. Bovendien zorgt voor een groener wagenpark op onze wegen", zegt schepen Tim De Knyf.

De uitrol van het autodeelproject loopt van maart 2019 tot en met september 2021 en verloopt gefaseerd. “De opstartfase omvat de praktische voorbereiding omtrent het zoeken van een leverancier, van een geschikte locatie en opstellen van de nodige reglementen. Daarna gaan we onze inwoners sensibiliseren waarna de deelwagens ook effectief ingezet kunnen worden. Er zullen evenementen plaatsvinden waarbij inwoners de kans krijgen om de deelwagen gratis uit te testen", voegt schepen Tim De Groote daar nog aan toe.