Hoogkouterstraat dag afgesloten door asfalteringswerken Frank Eeckhout

27 maart 2019

16u22 0 Sint-Lievens-Houtem In de Houtemse deelgemeente Bavegem wordt de Hoogkouterstraat vrijdag enkele uren afgesloten wegens asfalteringswerken in Bussegem.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een wegomlegging voorzien via Sint-Fledericusstraat – Vlierzeledorp – Vlierstraat – Klein Zottegem – Keiberg – Meulestraat – Sint-Antoniusstraat – Kerkkouterstraat – Benedenstraat – Lindestraat en omgekeerd. Wanneer de werken exact starten, kan de gemeente niet zeggen.