Hond verjaagt inbreker(s) in Aalmoezenie Frank Eeckhout

14 januari 2019

09u36 0 Sint-Lievens-Houtem Een hond heeft in de nacht van zondag op maandag inbreker(s) verjaagd in de Aalmoezenie in Sint-Lievens-Houtem.

De bewoners werden omstreeks 3.20 uur opgeschrikt door lawaai in de tuin. “Mijn vrouw hoorde gerommel aan de afsluiting die vastgemaakt is aan de regenpijp. Ik ben meteen het bed uitgesprongen, heb een Engelse sleutel genomen en de buitenverlichting aangestoken. Daarna heb ik de hond buiten gelaten. Die stoof meteen richting ons tuinhuis. Ik heb nog één persoon over de omheining zien wippen. Enkele seconden later hoorde ik een wagen met hoge snelheid de wijk uitrijden", getuigt de bewoner.

Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem was tien minuten later al ter plaatse. Meteen werd ook het buurtinformatienetwerk ingeschakeld. Samen met de bewoners stelden de agenten vast dat de omheining was doorgeknipt. Er is voorlopig geen melding van andere inbraken of inbraakpogingen.