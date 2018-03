Hodori organiseerde BK taekwondo 09 maart 2018

02u43 0

De Houtemse club Hodori organiseerde onlangs samen met de sportdienst het BK taekwondo in sportcentrum De Fabriek. Met 222 deelnemers, 35 coaches, 42 umpires, 30 vrijwilligers en 265 toeschouwers barstte het sportcentrum uit zijn voegen. De Houtemse club haalde twee Belgische titels binnen: Nikki Longeval in tul (stijl/kata) bij de jeugd en Hannah Maton in sparring (vrij gevecht) bij de seniors. Voor meer info over deze sport kan je altijd terecht op taekwondohoutem.be.





(FEL)