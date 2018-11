Historische stoet wordt filmisch spektakel Didier Verbaere

11 november 2018

Winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem opende zaterdagavond met de historische stoet rond het verhaal van de Heilige Livinius. De aanbidding en de onthoofding van de man ligt aan de basis van de jaarlijkse winterjaarmarkt in het dorp en is een eeuwenoude traditie. Pieter Bracke zorgde in zijn afscheidsjaar als cultuurfunctionaris voor een bijzondere stoet waarin spektakel de bovenhand nam. Zo werd het hele spektakel gedragen door filmische muziek en veel extra lichteffecten. Honderden toeschouwers konden alles ook perfect volgen op twee grote schermen. En er werden ook extra scènes toegevoegd aan de afsluitende bedevaart.