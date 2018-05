Herdenkingsborden voor galgen 16 mei 2018

02u35 0

Nogal wat plaatsnamen in Zonnegem verwijzen naar lugubere gebruiken uit de geschiedenis. De hoek van de Bernhard Kempstraat met de Heetstraat wordt in de volksmond als 'galgenveld' aangeduid. Tomt komt van 'tombe(au)' of graf. Niet toevallig.





"Tot 1794, toen de Fransen de guillotine invoerden, stond hier en op de Balei een galg", vertelt Ignace Van der Kelen van Heemkunde Houtem. Of er effectief mensen omgebracht werden, is niet zeker. "Wellicht hadden de galgen hier - niet toevallig op de grens van het Land van Aalst en het Land van Rhode - een afschrikkende functie."





Om er voor te zorgen dat die aanwezigheid niet verloren gaat, plaatste de heemkring op beide plaatsen een infobord in plexi. (KMJ)