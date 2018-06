Groen licht voor omstreden woonwijk MAAR ZUIDELIJK DEEL 'S HONDSHUFFEL KRIJGT (NOG) GEEN VERGUNNING FRANK EECKHOUT

25 juni 2018

02u33 0 Sint-Lievens-Houtem De omstreden woonwijk in de beekvallei in 's Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem komt er. "In het noordelijk deel sneuvelen negen wooneenheden. Voor het zuidelijk gedeelte wordt voorlopig geen vergunning gegeven", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).

Nv Immo Invest uit Temse wil een verkaveling voor 23 woningen en 36 appartementen (Noord) realiseren, nv Novus uit Maldegem wil op haar beurt dan weer groen licht krijgen voor 58 woningen en zes meergezinswoningen en voor 64 appartementen (Zuid). Alles samen is de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden. Dat er in het gebied gebouwd mag worden, werd al duidelijk in 1977 toen het nieuwe gewestplan werd uitgetekend. In 2014 zette ook het provinciebestuur het licht op groen om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Omwonenden konden zich echter niet vinden in het grootschalig bouwproject en dienden 100 bezwaarschriften in.





Bijkomende voorwaarden

Voor het noordelijk deel van de woonwijk heeft het gemeentebestuur het licht nu op groen gezet. "De plannen worden wel beperkt in grootte en er worden bijkomende voorwaarden opgelegd. Zo moet er één appartementsblok minder worden gebouwd en kan er op twee andere blokken geen vierde bouwlaag komen. Daarmee vermindert het aantal wooneenheden met negen. Deze vermindering in het aantal woongelegenheden zorgt ervoor dat de mobiliteitsstatistieken uit de rode zone blijven. Anders uitgedrukt: wachttijden aan kruispunten zullen niet groter zijn dan die aan andere kruispunten in Sint-Lievens-Houtem", verzekert Lieven Latoir.





Minder zicht

Het zuidelijk deel van de woonwijk krijgt voorlopig geen vergunning. Dat kon wettelijk gezien ook niet. In het dossier ontbrak de toelating van de provincie om de loop van de beek deels te verplaatsen. "Maar ook wij hebben adviezen en voorwaarden toegevoegd omdat we ons kunnen vinden in de bekommernissen van de omwonenden. De bouwplannen nemen het zicht weg op de beekvallei, de aaneengeschakelde garages veroorzaken een verkeersonveilige situatie voor de fietsers door het in- en uitrijden, het ontworpen project belemmert de ontwikkelingsmogelijkheden van het oostelijk gelegen gebied richting de Schoolstraat en er is het indringen in de tuinen van bestaande woningen in de Schoolstraat", haalt Latoir enkele bemerkingen aan.





Door deze beslissing zijn de plannen echter niet van de baan. Het komt erop neer dat de projectontwikkelaar zijn huiswerk opnieuw moet maken. Hij kan kan tegen deze beslissing ook beroep aantekenen bij de provincie. "Bij het beoordelen van elke nieuwe aanvraag, zullen we bij ons standpunt blijven", verzekert Latoir.