Gevaarlijk rijgedrag met brommobiel levert geldboete op 14 juni 2018

Houtem





K. V. (56) uit Sint-Lievens-Houtem heeft in de politierechtbank van Oudenaarde een geldboete van 400 opgelegd gekregen na gevaarlijk rijgedrag met haar Ligier, een auto waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt. Op de Europaweg in Zottegem was ze vanop de pechstrook plots de rijweg opgereden, waardoor een bestuurder een aanrijding niet kon vermijden. Twee personen raakten bij het ongeval gewond.





