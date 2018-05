Gespreksavond over duurzame energie 11 mei 2018

N-VA Sint-Lievens-Houtem organiseert op dinsdag 15 mei om 20 uur een gespreksavond over duurzame energie in buurthuis De Kring. De partij nodigt daarvoor Vlaams parlementslid Andries Gryffroy uit als gastspreker. "Net als tal van gemeenten, ondertekende ook onze gemeente het Burgemeestersconvenant. Maar wat betekent dit concreet? Hoe staan we ten opzichte van windmolens? Welke sleutels heb je als lokaal bestuur in handen en wat kan je niet zelf doen? Heeft de energietransitie een impact op het lokale beleid? Op al deze vragen geeft de energiespecialist een antwoord. Gryffroy brengt zelfs enkele tips mee die van toepassing zijn op onze gemeente", laat lokaal voorzitter Marc Degroote weten. (FEL)