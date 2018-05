Gemeentebestuur wil zondvloed laten erkennen als ramp 25 mei 2018

Het gemeentebestuur wil een beroep doen op het Rampenfonds om de getroffen inwoners te vergoeden.





"Wie schade leed door de wateroverlast of modderstromen moet die in eerste instantie aangeven bij de woningverzekering. De inwoners worden echter verzocht hun schade te melden aan de gemeente. We moeten ook nog de gegevens van het KMI krijgen hoe zwaar de bui geweest is. Het was een zeer plaatselijke bui blijkbaar, met ongelofelijk grote hoeveelheden regen die in één keer naar beneden kwamen. In de gemeente zijn er normaal andere plaatsen die meer gevoelig zijn voor erosie en wateroverlast, waar er gisteren geen problemen waren", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).





Of het Vlaamse Rampenfonds tussenbeide komt bij de schade door de wateroverlast en modderstromen van woensdagavond moet nog blijken.





"Het KMI zal ons laten weten hoe uitzonderlijk de regenval was", zegt Rampenfondscoördinator Dirk Demoor. Zo moet er meer dan 30 liter regen per vierkante meter op één uur vallen. (FEL)